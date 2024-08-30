Удар по Харкову: водій тролейбуса загинув, намагаючись врятувати дружину
66-річний водій КП «Тролейбусне депо №3» Сергій Струков загинув сьогодні, 30 серпня, внаслідок пожежі в багатоповерхівці в Індустріальному районі, викликаної обстрілом РФ, розповів директор підприємства Олег Болдирєв.
«Сьогодні у нього був вихідний. Бомба поцілила в під’їзд будинку, де він мешкав. Сергій Струков загинув, намагаючись врятувати свою дружину. З нею все добре. Вона отримала легкі поранення, її забрали до себе сини», – розповів директор КП.
Сергій Струков працював водієм тролейбусу з 1980 року.
Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.
Відомо про п’ятьох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Ще 47 людей постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 21:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний водій КП «Тролейбусне депо №3» Сергій Струков загинув сьогодні, 30 серпня, внаслідок пожежі в багатоповерхівці в Індустріальному районі, викликаної обстрілом РФ, розповів директор підприємства Олег Болдирєв.".