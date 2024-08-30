Удар по Харкову: водій тролейбуса загинув, намагаючись врятувати дружину

66-річний водій КП «Тролейбусне депо №3» Сергій Струков загинув сьогодні, 30 серпня, внаслідок пожежі в багатоповерхівці в Індустріальному районі, викликаної обстрілом РФ, розповів директор підприємства Олег Болдирєв.

«Сьогодні у нього був вихідний. Бомба поцілила в під’їзд будинку, де він мешкав. Сергій Струков загинув, намагаючись врятувати свою дружину. З нею все добре. Вона отримала легкі поранення, її забрали до себе сини», – розповів директор КП.

Сергій Струков працював водієм тролейбусу з 1980 року.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.