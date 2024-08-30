Удар по Харькову: водитель троллейбуса погиб, пытаясь спасти жену
66-летний водитель КП «Троллейбусное депо №3» Сергей Струков погиб сегодня, 30 августа, в результате пожара в многоэтажке в Индустриальном районе, вызванного обстрелом РФ, рассказал директор предприятия Олег Болдырев.
«Сегодня у него был выходной. Бомба попала в подъезд дома, где он жил. Сергей Струков погиб, пытаясь спасти свою жену. С ней все хорошо. Она получила легкие ранения, ее забрали сыновья», — рассказал директор КП.
Сергей Струков работал водителем троллейбуса с 1980 года.
Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.
Известно о пяти погибших, большинство — жители многоэтажки. Еще 47 человек пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.
Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 21:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний водитель КП «Троллейбусное депо №3» Сергей Струков погиб сегодня, 30 августа, в результате пожара в многоэтажке в Индустриальном районе, вызванного обстрелом РФ, рассказал директор предприятия Олег Болдырев.".