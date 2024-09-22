Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки

Про наслідки удару КАБ по Харкову розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Дуже багато багатоповерхівок зруйновано. Це багатоповерхова забудова, це спальний район Харкова. Це справжній тероризм. Вхідна група завалена, тому була дуже серйозна евакуація людей, дякуючи ДСНСникам люди були врятовані. Зараз їх будемо розселяти», – сказав мер.

За його даними, 12 постраждалих у середньому ступені важкості.

Відео: пресслужба Харківської міськради

«Учора були КАБи вночі, сьогодні. Казати про те, що ворог застосовує нову тактику – так, дійсно. Вони хочуть зламати нашу волю, але їм це не вдасться. Все, що вони роблять, це їм повернеться. Ми витримаємо це навантаження й обов’язково переможемо. Я хочу подякувати всім харків’янам, які не виїхали з міста, перебувають під обстрілами, але працюють, завдяки їм, місто живе», – зазначив мер.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих. З постраждалого будинку евакуювали 60 людей. За даними Терехова, серед постраждалих є діти.