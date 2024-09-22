Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
О последствиях удара КАБ по Харькову рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Очень много многоэтажек разрушено. Это многоэтажная застройка, спальный район Харькова. Это терроризм. Входная группа завалена, поэтому была очень серьезная эвакуация людей, благодаря ГСЧСникам люди были спасены. Сейчас их будем расселять», – сказал мэр.
По его данным, 12 пострадавших в средней степени тяжести.
Видео: пресс-служба Харьковского горсовета
«Вчера были КАБы ночью, сегодня. Говорить о том, что враг применяет новую тактику – да, действительно. Они хотят сломить нашу свободу, но им это не удастся. Все что они делают, это им вернется. Мы выдержим эту нагрузку и обязательно победим. Я хочу поблагодарить всех харьковчан, которые не выехали из города, находятся под обстрелами, но работают, благодаря им, город живет», — отметил мэр.
Видео: пресс-служба Харьковского горсовета
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших. Из пострадавшего дома эвакуировали 60 человек. По данным Терехова, среди пострадавших есть дети.
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 00:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях удара КАБ по Харькову рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".