Троє з 26 поліціянтів, поранених у Харкові, у важкому стані – Болвінов
Росіяни знали, куди били, вважає голова слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
«Сьогодні працюємо на місці загибелі нашого колеги. Андрій Матвієнко – полковник поліції, він був моїм другом. 26 поранених працівників, троє наших колег у важкому стані – росіяни знали, куди били. Після двох російських ракет тут вирва та руйнування. Збираємо уламки і, так само як завжди, фіксуємо кожен доказ воєнного злочину російської армії. Тут вцілів формений одяг тих, хто ніс службу в прифронтовому місті, його власникам бажаю швидше одужати», – розповів Сергій Болвінов.
Атакований росіянами поліцейський підрозділ продовжує працювати, попри втрати.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, поранені, росіяни, Сергей Болвинов, удар, Харків;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знали, куди били, вважає голова слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".