Трое из 26 полицейских, раненых в Харькове, в тяжелом состоянии – Болвинов
Россияне знали, куда били, считает глава следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
«Сегодня работаем на месте гибели нашего коллеги. Андрей Матвиенко – полковник полиции, был моим другом. 26 раненых сотрудников, трое наших коллег в тяжелом состоянии – россияне знали, куда били. После двух российских ракет здесь воронка и разрушения. Собираем обломки и так же, как обычно, фиксируем каждое доказательство военного преступления русской армии. Здесь уцелела форменная одежда тех, кто нес службу в прифронтовом городе, его владельцам желаю поскорее выздороветь», — рассказал Сергей Болвинов.
Атакованное россиянами полицейское подразделение продолжает работать, несмотря на потери.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.
Читайте также: Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, поранені, россияне, Сергей Болвинов, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое из 26 полицейских, раненых в Харькове, в тяжелом состоянии – Болвинов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 22:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне знали, куда били, считает глава следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".