Трое из 26 полицейских, раненых в Харькове, в тяжелом состоянии – Болвинов

Россияне знали, куда били, считает глава следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сегодня работаем на месте гибели нашего коллеги. Андрей Матвиенко – полковник полиции, был моим другом. 26 раненых сотрудников, трое наших коллег в тяжелом состоянии – россияне знали, куда били. После двух российских ракет здесь воронка и разрушения. Собираем обломки и так же, как обычно, фиксируем каждое доказательство военного преступления русской армии. Здесь уцелела форменная одежда тех, кто нес службу в прифронтовом городе, его владельцам желаю поскорее выздороветь», — рассказал Сергей Болвинов.

Атакованное россиянами полицейское подразделение продолжает работать, несмотря на потери.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.