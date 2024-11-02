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У Харкові 12 годин намагалися встановити особу загиблого в будинку на Салтівці

Події 15:52   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові 12 годин намагалися встановити особу загиблого в будинку на Салтівці

Окупанти вдарили по дев’ятиповерхівці на Салтівці 30 жовтня. Тоді внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Особу одного із загиблих не могли встановити близько 12 години, розповів в етері нацмарафону прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Його не могли впізнати сусіди, до того ж ніхто з родичів та знайомих не шукав загиблого.

“На наступний день приїхала на місце його тітка, вона декілька років із ним не спілкувалася. І коли висвітлюють з місяця події офіційні органи, журналісти, вони не повідомляють адресу, зі зрозумілих причин, – щоб не було точної інформації про місце влучання. Але вона з фото та відео впізнала цей дім. Це – дім бабусі загиблого хлопця, йому 28 років. І вона приїхала на місце, підійшла до прокурорів, сказала, що бажає, щоб відібрали в неї ДНК для того, щоб впізнати його. Його було доставлено до відділку поліції, зараз триває експертиза, тобто потім буде проведено зіставлення”, – зазначив Чубенко.

Як виявилося, мама та бабуся хлопця зараз живуть за кордоном. Вони не знали про те, що росіяни зруйнували їхній будинок, а хлопець – загинув під завалами. Тож і не намагалися знайти його, додав Чубенко.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Загинула 12-річна дитина, ще 34 особи постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома.

Читайте також: У Харкові після обстрілу шукали під завалами людей, а врятували кота – ХОВА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по дев’ятиповерхівці на Салтівці 30 жовтня. Тоді внаслідок обстрілу загинули троє людей.".