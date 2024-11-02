В Харькове 12 часов пытались установить личность погибшего в доме на Салтовке
Оккупанты ударили по девятиэтажке на Салтовке 30 октября. Тогда в результате обстрела погибли трое людей.
Личность одного из погибших не могли установить около 12 часов, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Его не могли опознать соседи, к тому же, никто из родственников и знакомых не искал погибшего.
«На следующий день приехала на место его тетя, она несколько лет с ним не общалась. И когда освещают с месяца события официальные органы, журналисты, они не сообщают адрес по понятным причинам – чтобы не было точной информации о месте попадания. Но она с фото и видео узнала этот дом. Это дом бабушки погибшего парня, ему 28 лет. И она приехала на место, подошла к прокурорам, сказала, что желает, чтобы отобрали у нее ДНК, чтобы узнать его. Он был доставлен в отделение полиции, сейчас идет экспертиза, то есть, потом будет проведено сопоставление», – отметил Чубенко.
Как оказалось, мама и бабушка парня сейчас живут за границей. Они не знали о том, что россияне разрушили их дом, а парень – погиб под завалами. Поэтому и не пытались найти его, добавил Чубенко.
Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.
Читайте также: В Харькове после обстрела искали под завалами людей, а спасли кота – ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков, чубенко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове 12 часов пытались установить личность погибшего в доме на Салтовке»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 15:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по девятиэтажке на Салтовке 30 октября. Тогда в результате обстрела погибли трое людей.".