В Харькове 12 часов пытались установить личность погибшего в доме на Салтовке

Оккупанты ударили по девятиэтажке на Салтовке 30 октября. Тогда в результате обстрела погибли трое людей.

Личность одного из погибших не могли установить около 12 часов, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Его не могли опознать соседи, к тому же, никто из родственников и знакомых не искал погибшего.

«На следующий день приехала на место его тетя, она несколько лет с ним не общалась. И когда освещают с месяца события официальные органы, журналисты, они не сообщают адрес по понятным причинам – чтобы не было точной информации о месте попадания. Но она с фото и видео узнала этот дом. Это дом бабушки погибшего парня, ему 28 лет. И она приехала на место, подошла к прокурорам, сказала, что желает, чтобы отобрали у нее ДНК, чтобы узнать его. Он был доставлен в отделение полиции, сейчас идет экспертиза, то есть, потом будет проведено сопоставление», – отметил Чубенко.

Как оказалось, мама и бабушка парня сейчас живут за границей. Они не знали о том, что россияне разрушили их дом, а парень – погиб под завалами. Поэтому и не пытались найти его, добавил Чубенко.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.