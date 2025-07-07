Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37

Погода 19:55   07.07.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37

У вівторок, 8 липня, у Харкові та області буде малохмарно, опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – від 33 до 35, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 18 до 23 градусів, денна – від 32 до 37 градусів.

Вітер південний – 5-10 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.

Читайте також: Тепліше за норму, менше дощів: якою буде погода в липні на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Просили на Харківщині: про важливі зміни щодо «єВідновлення» повідомив Кулеба
Просили на Харківщині: про важливі зміни щодо «єВідновлення» повідомив Кулеба
07.07.2025, 21:08
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
07.07.2025, 09:55
Корабель-подіум і сучасний Зевс: «Енеїду» з розмахом поставили у Харкові 📹
Корабель-подіум і сучасний Зевс: «Енеїду» з розмахом поставили у Харкові 📹
07.07.2025, 20:25
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37
07.07.2025, 19:55
Новини Харкова – головне за 7 липня: два нальоти БпЛА, померла поранена
Новини Харкова – головне за 7 липня: два нальоти БпЛА, померла поранена
07.07.2025, 19:14

Новини за темою:

13:22
Спека на Харківщині: обмеження для вантажівок, прогноз синоптиків
20:00
У Харкові буде сонячна неділя: прогноз погоди на 6 липня
19:02
З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому
13:40
У четвер в Харкові та області буде небезпечна погода. Коли очікувати спеку
20:19
Як рекордна спека в червні може вплинути на майбутній урожай на Харківщині

Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 8 липня, у Харкові та області буде малохмарно, опадів не прогнозують.".