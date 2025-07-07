Прогноз погоди в Харкові та області на 8 липня: спека до +37

У вівторок, 8 липня, у Харкові та області буде малохмарно, опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – від 33 до 35, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 18 до 23 градусів, денна – від 32 до 37 градусів.

Вітер південний – 5-10 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.