Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля: жара до +37

Погода 19:55   07.07.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля: жара до +37

Во вторник, 8 июля, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — от 33 до 35, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 18 до 23 градусов, дневная — от 32 до 37.

Ветер южный — 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.

Читайте также: Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 7 июля: два налета БпЛА, скончалась раненая
Новости Харькова — главное за 7 июля: два налета БпЛА, скончалась раненая
07.07.2025, 19:14
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
07.07.2025, 11:38
Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹
Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹
07.07.2025, 20:25
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Вторая атака на Харьков: шесть БпЛА за 10 минут, умерла женщина (фото/видео)
Вторая атака на Харьков: шесть БпЛА за 10 минут, умерла женщина (фото/видео)
07.07.2025, 15:07
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба
07.07.2025, 21:08

Новости по теме:

13:22
Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
20:00
В Харькове будет солнечное воскресенье: прогноз погоды на 6 июля
19:02
С 1 июля движение транспорта ограничат в Харьковской области — почему
13:40
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
20:19
Как рекордная жара в июне может повлиять на будущий урожай на Харьковщине

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля: жара до +37»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 8 июля, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не прогнозируют.".