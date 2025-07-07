Прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля: жара до +37

Во вторник, 8 июля, в Харькове и области будет малооблачно, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — от 33 до 35, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 18 до 23 градусов, дневная — от 32 до 37.

Ветер южный — 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.