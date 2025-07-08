Прогноз погоди в Харкові та області на 9 липня: так само спекотно

У середу, 9 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 21 до 23 градусів, вдень – від 34 до 36, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 18 до 23 градусів, денна – від 32 до 37 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.