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Прогноз погоди в Харкові та області на 9 липня: так само спекотно

Погода 20:10   08.07.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 9 липня: так само спекотно

У середу, 9 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 21 до 23 градусів, вдень – від 34 до 36, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 18 до 23 градусів, денна – від 32 до 37 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Опадів протягом поточного робочого тижня не прогнозують. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що у зв’язку зі спекою в регіоні обмежили рух вантажівок.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 20:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 9 липня, у Харкові та області буде мінлива хмарність, опади не прогнозують.".