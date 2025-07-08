Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Прогноз погоды в Харькове и области на 9 июля: все так же жарко

Погода 20:10   08.07.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 9 июля: все так же жарко

В среду, 9 июля, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — от 34 до 36, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 18 до 23 градусов, дневная — от 32 до 37 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.

Читайте также: Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства
Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства
08.07.2025, 20:49
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
08.07.2025, 18:42
Новости Харькова — главное за 8 июля: инцидент с ТЦК, мэр об атаках за неделю
Новости Харькова — главное за 8 июля: инцидент с ТЦК, мэр об атаках за неделю
08.07.2025, 21:25
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
08.07.2025, 11:34
Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)
Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)
08.07.2025, 21:38

Новости по теме:

19:55
Прогноз погоды в Харькове и области на 8 июля: жара до +37
13:22
Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
20:00
В Харькове будет солнечное воскресенье: прогноз погоды на 6 июля
19:02
С 1 июля движение транспорта ограничат в Харьковской области — почему
13:40
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 9 июля: все так же жарко»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 20:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 9 июля, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют.".