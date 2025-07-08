Прогноз погоды в Харькове и области на 9 июля: все так же жарко
В среду, 9 июля, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — от 34 до 36, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 18 до 23 градусов, дневная — от 32 до 37 градусов.
Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 9 июля, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют.".