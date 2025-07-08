Прогноз погоды в Харькове и области на 9 июля: все так же жарко

В среду, 9 июля, в Харькове и области будет переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — от 34 до 36, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 18 до 23 градусов, дневная — от 32 до 37 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Осадков в течение текущей рабочей недели не прогнозируют. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что в связи с жарой в регионе ограничили движение грузовиков.