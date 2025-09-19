П’ять непомічених прильотів по Харкову, у Куп’янську бої — підсумки 19 вересня
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 19 вересня.
У Харкові були прильоти, які помітили за добу
П’ять БпЛА типу «Молния» вчора поцілили будівлю цивільного підприємства в Новобаварському районі. Підприємство не працює, постраждалих не було. У момент, коли відбулися «прильоти», в Харкові була оголошена повітряна тривога, над містом фіксували «шахеди», активно працювала ППО. Жителі деяких районів повідомляли, що чули вибухи. Проте ані міська, ані обласна влада не повідомляли про ці удари.
Ворог просунувся в районі Куп’янська – біля села Кіндрашівка
Тим часом оборонці з 10 армійського корпусу ЗСУ назвали передчасними твердження про повний контроль росіян над окремими територіями. «Те, що ворог називає контрольованим, – зона боїв і роботи українських штурмових груп», – наголосили захисники. Наразі в Куп’янську та околицях ідуть контрдиверсійні заходи.
Евакуація з Куп’янська суттєво ускладнилася
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич відзначив, що евакуація з Куп’янська суттєво ускладнена. Зараз важко розуміти, скільки жителів залишаються в місті, адже деякі люди виїжджають самостійно. Водночас є куп’янчани, які перестали виходити на контакт.
«Грошей немає ні на що» – Гетьманців у Харкові
Під час форуму прифронтових міст у Харкові відверті зізнання прозвучали від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. Він пояснював, чому є складнощі з наданням економічних преференцій прифронтовим регіонам. А також розповів, де ймовірно знайти фінансування. За словами Гетьманцева, все, крім безпеки та оборони, наразі фінансують іноземні партнери. Дефіцит бюджету на наступний рік прогнозується на рівні 18% ВВП. Із 45 мільярдів, які потрібні країні, 16 ще не гарантовані.
Шквальний вітер вируватиме у Харкові та області у суботу
Вдень очікують пориви зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Але на вихідних зберігатиметься тепла погода. В неділю, за прогнозом, стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +26 градусів.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:
“Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації
У Харкові перекриватимуть центральні вулиці – подробиці
Російських генералів, що наказали вбивати цивільних у Харкові, судитимуть
Росіяни закладають міни у «дрова-обманки» в Харківській області (відео)
Читайте також: Що буде гіршим за від’їзд хлопців 18-22 років з України – експерт
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: итоги, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’ять непомічених прильотів по Харкову, у Куп’янську бої — підсумки 19 вересня»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 23:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 19 вересня.".