П’ять непомічених прильотів по Харкову, у Куп’янську бої — підсумки 19 вересня

П’ять БпЛА типу «Молния» вчора поцілили будівлю цивільного підприємства в Новобаварському районі. Підприємство не працює, постраждалих не було. У момент, коли відбулися «прильоти», в Харкові була оголошена повітряна тривога, над містом фіксували «шахеди», активно працювала ППО. Жителі деяких районів повідомляли, що чули вибухи. Проте ані міська, ані обласна влада не повідомляли про ці удари.

Тим часом оборонці з 10 армійського корпусу ЗСУ назвали передчасними твердження про повний контроль росіян над окремими територіями. «Те, що ворог називає контрольованим, – зона боїв і роботи українських штурмових груп», – наголосили захисники. Наразі в Куп’янську та околицях ідуть контрдиверсійні заходи.

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич відзначив, що евакуація з Куп’янська суттєво ускладнена. Зараз важко розуміти, скільки жителів залишаються в місті, адже деякі люди виїжджають самостійно. Водночас є куп’янчани, які перестали виходити на контакт.

Під час форуму прифронтових міст у Харкові відверті зізнання прозвучали від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. Він пояснював, чому є складнощі з наданням економічних преференцій прифронтовим регіонам. А також розповів, де ймовірно знайти фінансування. За словами Гетьманцева, все, крім безпеки та оборони, наразі фінансують іноземні партнери. Дефіцит бюджету на наступний рік прогнозується на рівні 18% ВВП. Із 45 мільярдів, які потрібні країні, 16 ще не гарантовані.

Вдень очікують пориви зі швидкістю до 20 метрів на секунду. Але на вихідних зберігатиметься тепла погода. В неділю, за прогнозом, стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +26 градусів.

