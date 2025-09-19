Пять незамеченных прилетов по Харькову, в Купянске бои — итоги 19 сентября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 сентября.

Пять БпЛА типа «Молния» вчера попали в здание гражданского предприятия в Новобаварском районе. Предприятие не работает, пострадавших не было. В момент, когда произошли «прилеты», в Харькове была воздушная тревога, над городом фиксировали «шахеды», активно работала ПВО. Жители некоторых районов сообщали, что слышали взрывы. Однако ни городские, ни областные власти не сообщали об этих ударах.

Между тем, защитники из 10 армейского корпуса ВСУ назвали преждевременными утверждения о полном контроле россиян над отдельными территориями. «То, что враг называет контролируемым, – зона боев и работы украинских штурмовых групп», – подчеркнули защитники. Сейчас в Купянске и окрестностях идут контрдиверсионные мероприятия.

Начальник Купянского РВА Андрей Канашевич отметил, что эвакуация из Купянска существенно усложнена. Сейчас трудно понимать, сколько жителей остаются в городе, ведь некоторые люди уезжают самостоятельно. В то же время есть купянчане, которые перестали выходить на контакт.

Во время форума прифронтовых городов в Харькове откровенные признания прозвучали от председателя комитета Верховной Рады по финансам Даниила Гетьманцева. Он объяснял, почему есть сложности с предоставлением экономических преференций прифронтовым регионам. А также рассказал, где возможно найти финансирование. По словам Гетьманцева, все кроме безопасности и обороны сейчас финансируют иностранные партнеры. Дефицит бюджета на следующий год прогнозируется на уровне 18% ВВП. Из 45 миллиардов, которые нужны стране, 16 еще не гарантированы.

Днем ожидают порывы со скоростью 20 метров в секунду. Но в выходные будет сохраняться теплая погода. В воскресенье, по прогнозу, столбики термометров вообще поднимутся до +26 градусов.

