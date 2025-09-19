Пять незамеченных прилетов по Харькову, в Купянске бои — итоги 19 сентября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 сентября.
В Харькове были прилеты, которые заметили спустя сутки
Пять БпЛА типа «Молния» вчера попали в здание гражданского предприятия в Новобаварском районе. Предприятие не работает, пострадавших не было. В момент, когда произошли «прилеты», в Харькове была воздушная тревога, над городом фиксировали «шахеды», активно работала ПВО. Жители некоторых районов сообщали, что слышали взрывы. Однако ни городские, ни областные власти не сообщали об этих ударах.
Враг продвинулся в районе Купянска – возле села Кондрашовка
Между тем, защитники из 10 армейского корпуса ВСУ назвали преждевременными утверждения о полном контроле россиян над отдельными территориями. «То, что враг называет контролируемым, – зона боев и работы украинских штурмовых групп», – подчеркнули защитники. Сейчас в Купянске и окрестностях идут контрдиверсионные мероприятия.
Эвакуация из Купянска существенно усложнилась
Начальник Купянского РВА Андрей Канашевич отметил, что эвакуация из Купянска существенно усложнена. Сейчас трудно понимать, сколько жителей остаются в городе, ведь некоторые люди уезжают самостоятельно. В то же время есть купянчане, которые перестали выходить на контакт.
«Денег нет ни на что» – Гетманцев в Харькове
Во время форума прифронтовых городов в Харькове откровенные признания прозвучали от председателя комитета Верховной Рады по финансам Даниила Гетьманцева. Он объяснял, почему есть сложности с предоставлением экономических преференций прифронтовым регионам. А также рассказал, где возможно найти финансирование. По словам Гетьманцева, все кроме безопасности и обороны сейчас финансируют иностранные партнеры. Дефицит бюджета на следующий год прогнозируется на уровне 18% ВВП. Из 45 миллиардов, которые нужны стране, 16 еще не гарантированы.
Шквальный ветер будет бушевать в Харькове и области в субботу
Днем ожидают порывы со скоростью 20 метров в секунду. Но в выходные будет сохраняться теплая погода. В воскресенье, по прогнозу, столбики термометров вообще поднимутся до +26 градусов.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
Российских генералов, приказавших убивать гражданских в Харькове, будут судить
Россияне закладывают мины в «полена-обманки» в Харьковской области (видео)
Читайте также: Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: итоги, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять незамеченных прилетов по Харькову, в Купянске бои — итоги 19 сентября»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 23:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 сентября.".