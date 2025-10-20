Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках

Раніше ворог писав, що ворожі війська спромоглися просунутися на Південно-Слобожанському напрямку в районі Тихого, передають в Інституті вивчення війни (ISW).

Однак ця інформація виявилася неправдивою, встановили аналітики.

“18 та 19 жовтня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Тихого. Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з російським Північним угрупованням військ, стверджував, що українські війська контратакували поблизу Тихого”, – зазначили експерти.

Не змогли підтвердити аналітики й дані російських блогерів про нібито успіхи ЗС РФ на Великобурлуцькому напрямку поблизу Амбарного та Одрадного, а також на Куп’янському – на сході від Піщаного.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на північний схід від Куп’янська біля Кам’янки; на північний захід від Куп’янська в напрямку Малої Шапківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Піщаного і Степової Новоселівки 18 і 19 жовтня”, – додали в ISW.