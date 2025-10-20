Новости Харькова — главное за 20 октября: ситуация на фронте в области

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

ISW: в РФ пишут об успехах на севере, Купянском, Великобурлукском направлениях

Ранее враг писал, что вражеские войска смогли продвинуться на Южно-Слобожанском направлении в районе Тихого, передают в Институте изучения войны (ISW).

Однако эта информация оказалась неправдивой, установили аналитики.

«18 и 19 октября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Волчанских хуторов и Тихого. Российский блогер, который, как сообщается, связан с российской Северной группировкой войск, утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Тихого», – отметили эксперты.

Не смогли подтвердить аналитики и данные российских блогеров о якобы успехах ВС РФ на Великобурлукском направлении вблизи Амбарного и Отрадного, а также на Купянском – на востоке от Песчаного.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; северо-восточнее Купянска возле Каменки; северо-западнее Купянска в направлении Малой Шапковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска у Песчаного и Степной Новоселовки 18 и 19 октября», – добавили в ISW.