Новини Харкова – головне за 23 жовтня: смертельна пожежа
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:42
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
Із 12 пожеж, які вирували напередодні на Харківщині, чотири – виникли внаслідок російських обстрілів, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Займання через “прильоти” вирували в Куп’янському районі області, а також Холодногірському районі Харкова.
“22 жовтня російські загарбники завдали удару БпЛА по приватному дошкільному навчальному закладу та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 м кв. — в будівлі дитячого садочку. Рятувальники ДСНС разом з поліцейськими та волонтерами евакуювали 48 дітей. Внаслідок ворожої атаки один чоловік загинув, ще десять людей постраждали”, – нагадали у ДСНС.
Крім того, на Салтівці вирувала побутова пожежа – у вогні загинула людина. Є постраждалий через пожежу і в Берестині.
“22 жовтня на території Вільхівської територіальної громади Харківського району стався підрив трактора під час робіт у полі. Унаслідок вибуху постраждав тракторист — чоловік 1959 року народження. Попередній діагноз: акубаротравма, осколкове поранення обличчя”, – додали рятувальники.
