Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар

Украина 07:42   23.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 23 октября: смертельный пожар Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:42

В огне на Салтовке погиб человек – данные ГСЧС

Из 12 пожаров, которые бушевали накануне в Харьковской области, четыре – возникли в результате российских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Возгорания из-за «прилетов» возникли в Купянском районе области, а также Холодногорском районе Харькова.

«22 октября российские захватчики нанесли удар БпЛА по частному дошкольному учебному заведению и близлежащим домам в Холодногорском районе Харькова. В результате обстрела произошло три очага возгорания. Самый большой из них площадью 500 м. кв. — в здании детского сада. Спасатели ГСЧС вместе с полицейскими и волонтерами эвакуировали 48 детей. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще десять человек пострадали», – напомнили в ГСЧС.

Кроме того, на Салтовке бушевал бытовой пожар – в огне погиб человек. Есть пострадавший из-за пожара и в Берестине.

«22 октября на территории Ольховской территориальной громаді Харьковского района произошел взрыв трактора во время работ в поле. В результате взрыва пострадал тракторист — мужчина 1959 года рождения. Предварительный диагноз: акубаротравма, осколочное ранение лица», – добавили спасатели.

Читайте также: Сегодня 23 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
