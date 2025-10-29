Новини Харкова – головне за 29 жовтня: зміни маршрутів тролейбусів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути

Як передають у пресслужбі мерії, сьогодні, 29 жовтня, з 9:00 до 18:00 тролейбуси №12 та №40 курсуватимуть по-новому.

“Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе, буде припинений. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів”, – уточнили у міськраді.

Таким чином, сьогодні тролейбуси курсуватимуть сьогодні так:

№12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

№40: розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.

“У період змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус за маршрутом: пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – Центральний парк”, – додали в мерії.