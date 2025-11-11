Live

Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху

Події 08:00   11.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:00

ДСНС: у регіоні горіли склад, будівельне сміття та територія лісгоспу

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували чотири пожежі. Дві з них почалися внаслідок російських обстрілів.

Пожежі через “прильоти” рятувальники гасили в Ізюмському та Богодухівському районах Харківщини.

“Внаслідок ворожої атаки по селищу Борова Ізюмського району горіло складське приміщення, рештки будівельного сміття на площі 20 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.

А в селищі Гути Богодухівського району після удару БпЛА росіян спалахнула покрівля гаражного боксу на території лісгоспу. Там вогонь охопив два квадратні метри.

Інформації щодо постраждалих протягом доби наразі немає.

07:37

У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо

Сьогодні, 11 листопада, близько 07:15 у місті пролунав вибух. Незабаром міський голова Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом.

Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги в Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Остання інформація про можливі цілі публікували ще вночі.

Станом на 07:37 тривога в Харкові та області триває. Інформації про нові пуски чи загрози – немає.

Читайте також: Сьогодні 11 листопада 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині: зведення Генштабу на 08:00
Де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині: зведення Генштабу на 08:00
11.11.2025, 08:14
У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо
У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо
11.11.2025, 07:30
Сьогодні 11 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 листопада 2025: яке свято та день в історії
11.11.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху
Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху
11.11.2025, 08:00
Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW
Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW
11.11.2025, 07:19
Розбита Зміївська ТЕС забезпечувала електроенергією всю Харківщину – Укренерго
Розбита Зміївська ТЕС забезпечувала електроенергією всю Харківщину – Укренерго
10.11.2025, 20:45

Новини за темою:

10.11.2025
Метро відновило рух у Харкові, Зміївська ТЕС розбита – підсумки 10 листопада
10.11.2025
Новини Харкова – головне за 10 листопада: розбита ТЕС, попередження Немічева
07.11.2025
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
06.11.2025
Залізниця під ударом, ворога ветерана осудили в Харкові – підсумки 6 листопада
06.11.2025
Новини Харкова — головне 6 листопада: ситуація у Вовчанську, хто без світла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 08:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".