Новини Харкова – головне за 11 листопада: у місті пролунав звук вибуху

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:00

ДСНС: у регіоні горіли склад, будівельне сміття та територія лісгоспу

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували чотири пожежі. Дві з них почалися внаслідок російських обстрілів.

Пожежі через “прильоти” рятувальники гасили в Ізюмському та Богодухівському районах Харківщини.

“Внаслідок ворожої атаки по селищу Борова Ізюмського району горіло складське приміщення, рештки будівельного сміття на площі 20 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.

А в селищі Гути Богодухівського району після удару БпЛА росіян спалахнула покрівля гаражного боксу на території лісгоспу. Там вогонь охопив два квадратні метри.

Інформації щодо постраждалих протягом доби наразі немає.

07:37

У Харкові сьогодні чули вибух – що відомо

Сьогодні, 11 листопада, близько 07:15 у місті пролунав вибух. Незабаром міський голова Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом.

Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги в Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Остання інформація про можливі цілі публікували ще вночі.

Станом на 07:37 тривога в Харкові та області триває. Інформації про нові пуски чи загрози – немає.