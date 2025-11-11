Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:00
ГСЧС: в регионе горели склад, строительный мусор и территория лесхоза
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали четыре пожара. Два их них начались в результате российских обстрелов.
Пожары из-за «прилетов» спасатели тушили в Изюмском и Богодуховском районах Харьковщины.
«В результате вражеской атаки по поселку Боровая Изюмского района горело складское помещение, остатки строительного мусора на площади 20 метров квадратных», – пишут в ГСЧС.
А в поселке Гуты Богодуховского района после удара БпЛА россиян загорелась кровля гаражного бокса на территории лесхоза. Там огонь охватил два квадратных метра.
Информации о пострадавших в течение суток на данный момент нет.
07:37
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
Сегодня, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв. Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом.
Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.
Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последняя информация о возможных целях публиковали еще ночью.
По состоянию на 07:37 тревога в Харькове и области продолжается. Информации о новых пусках или угрозах – нет.
