Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва

Происшествия 08:00   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:00

ГСЧС: в регионе горели склад, строительный мусор и территория лесхоза

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали четыре пожара. Два их них начались в результате российских обстрелов.

Пожары из-за «прилетов» спасатели тушили в Изюмском и Богодуховском районах Харьковщины.

«В результате вражеской атаки по поселку Боровая Изюмского района горело складское помещение, остатки строительного мусора на площади 20 метров квадратных», – пишут в ГСЧС.

А в поселке Гуты Богодуховского района после удара БпЛА россиян загорелась кровля гаражного бокса на территории лесхоза. Там огонь охватил два квадратных метра.

Информации о пострадавших в течение суток на данный момент нет.

07:37

В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно

Сегодня, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв. Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом.

Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последняя информация о возможных целях публиковали еще ночью.

По состоянию на 07:37 тревога в Харькове и области продолжается. Информации о новых пусках или угрозах – нет.

Читайте также: Сегодня 11 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
