Новини Харкова — головне 9 грудня: РФ просунулась на Борівському напрямку

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:29

Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 12 боїв, проінформував Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував вісім разів біля Вовчанська, Синельникового та Одрадного. На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири штурми росіян у районі Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:29

Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що російські блогери скаржаться на неналежне забезпечення росіян на Південно-Слобожанському напрямку та значні втрати в лавах окупантів.

Так один із блогерів повідомляв, що біля Стариці та Вовчанська ЗС РФ не забезпечені необхідною провізією. За його інформацією, не вистачає навіть води.

“Блогер скаржився, що недостатня розвідка, артилерійська підтримка та евакуація поранених призвели до великих втрат у батальйоні”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також блогери писали, що окупанти повністю захопили Піщане – населений пункт на Куп’янському напрямку. Однак ця інформація виявилася фейковою.

Тим часом аналітики все ж таки зафіксували просування росіян на Борівському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Нововодяного (на південний схід від Борової)”, – додали в ISW.