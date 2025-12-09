Новости Харькова — главное 9 декабря: РФ продвинулась на Боровском направлении
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:29
Не снабжают даже водой: военным РФ не хватает провизии на севере области – ISW
В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что российские блогеры жалуются на ненадлежащее обеспечение россиян на Южно-Слобожанском направлении и значительных потерях в рядах оккупантов.
Так один из блогеров сообщал, что около Старицы и Волчанска ВС РФ не обеспечены необходимой провизией. По его информации, не хватает даже воды.
«Блогер жаловался, что недостаточная разведка, артиллерийская поддержка и эвакуация раненых привели к большим потерям в батальоне», – отметили в Институте изучения войны.
Также блогеры писали, что оккупанты полностью захватили Песчаное – населенный пункт на Купянском направлении. Однако эта информация оказалась фейковой.
Тем временем аналитики все же зафиксировали продвижение россиян на Боровском направлении.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Нововодяного (юго-восточнее Боровой)», – добавили в ISW.
