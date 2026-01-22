Новини Харкова – головне 22 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Дані Генштабу на 08:00: 15 боїв зафіксовано на Харківщині
За інформацією Генштабу ЗСУ, інтенсивність боїв на двох напрямках у Харківській області була приблизно однакова.
Так на Південно-Слобожанскому напрямку росіяни намагалися прорватися сім разів у районі Ізбицького, Графського, Круглого та Кутьківки. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ЗС РФ біля Петропавлівки, Піщаного, Курилівки та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.
Вночі на Харківщину летіли російські КАБи
Ціла вночі пройшла у Харкові спокійно – повітряних тривог не оголошували. Здебільшого цілі фіксували у бік Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Запорізької областей. Однак о 03:31 на Харківщину росіяни випустили КАБи, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Тим часом у деяких районах регіону пролунала тривога.
Після цього нових погроз для Харкова та області українські захисники більше не фіксували. Тривога у Харкові та області не звучить.
