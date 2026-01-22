Live

Новости Харькова – главное 22 января: как прошла ночь

Общество 08:16   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ, интенсивность боев на двух направлениях в Харьковской области была примерно одинаковая.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз в районе Избицкого, Графского, Круглого и Кутьковки. Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов ВС РФ около Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и произвели 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Ночью на Харьковщину летели российские КАБы

Целая ночью прошла в Харькове спокойно – воздушных тревог не объявляли. В основном, цели фиксировали в сторону Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Однако в 03:31 на Харьковскую область россияне выпустили КАБы, предупредили в Воздушных силах ВСУ. Тем временем в некоторых районах региона прозвучала тревога.

Новых угроз для Харькова и области украинские защитники больше не фиксировали. Тревога в Харькове и области не звучит.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
