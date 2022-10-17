В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что электроснабжение восстановили для 7700 абонентов в Волчанской громаде на Харьковщине.
«Электрики области частично вернули электроснабжение в г. Волчанск, пгт Белый Колодец и села Волчанской громады Чугуевского района. Сейчас электричество уже есть в жилищах 7700 потребителей громады», — отметил Синегубов.
Он отдельно поблагодарил взрывотехников, которые разминировали огромную территорию, благодаря чему электрики смогли добраться к высоковольтной линии и восстановить ее работу.
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Напомним, ранее электричество частично вернули в самый разрушенный из городов Харьковской области — Изюм. По-прежнему без света остается Боровская громада, там пока даже не дают прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, синегубов, хова, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА".