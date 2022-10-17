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В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА

Общество 11:54   17.10.2022
Оксана Горун
В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА

Глава ХОВА  Олег Синегубов сообщил о том, что электроснабжение восстановили для 7700 абонентов в Волчанской громаде на Харьковщине.

«Электрики области частично вернули электроснабжение в г. Волчанск, пгт Белый Колодец и села Волчанской громады Чугуевского района. Сейчас электричество уже есть в жилищах 7700 потребителей громады», — отметил Синегубов.

Электрический провод в лесу

Он отдельно поблагодарил взрывотехников, которые разминировали огромную территорию, благодаря чему электрики смогли добраться к высоковольтной линии и восстановить ее работу.

Оборванный электропровод - фото ХОВА

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Напомним, ранее электричество частично вернули в самый разрушенный из городов Харьковской области — Изюм. По-прежнему без света остается Боровская громада, там пока даже не дают прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА".