В Волчанск и ближайшие села вернули электричество — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что электроснабжение восстановили для 7700 абонентов в Волчанской громаде на Харьковщине.

«Электрики области частично вернули электроснабжение в г. Волчанск, пгт Белый Колодец и села Волчанской громады Чугуевского района. Сейчас электричество уже есть в жилищах 7700 потребителей громады», — отметил Синегубов.

Он отдельно поблагодарил взрывотехников, которые разминировали огромную территорию, благодаря чему электрики смогли добраться к высоковольтной линии и восстановить ее работу.

Напомним, ранее электричество частично вернули в самый разрушенный из городов Харьковской области — Изюм. По-прежнему без света остается Боровская громада, там пока даже не дают прогнозов о сроках восстановления электроснабжения.