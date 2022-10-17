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У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА

Суспільство 11:54   17.10.2022
Оксана Горун
У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання відновили для 7700 абонентів у Вовчанській громаді на Харківщині.

“Електрики області частково повернули електропостачання у м. Вовчанськ, смт Білий Колодязь та села Вовчанської громади Чугуївського району. Наразі електрика вже є в оселях 7700 споживачів громади”, – зазначив Синєгубов.

Електричний провід у лісі

Він окремо подякував вибухотехнікам, які розмінували величезну територію, завдяки чому електрики змогли дістатися високовольтної лінії та відновити її роботу.

Обірваний електропровід - фото ХОВА

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Нагадаємо, раніше електрику частково повернули до найбільш зруйнованого з міст Харківської області – Ізюма. Без світла досі залишається Боровська громада, там поки що навіть не дають прогнозів про терміни відновлення електропостачання.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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