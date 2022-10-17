У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання відновили для 7700 абонентів у Вовчанській громаді на Харківщині.
“Електрики області частково повернули електропостачання у м. Вовчанськ, смт Білий Колодязь та села Вовчанської громади Чугуївського району. Наразі електрика вже є в оселях 7700 споживачів громади”, – зазначив Синєгубов.
Він окремо подякував вибухотехнікам, які розмінували величезну територію, завдяки чому електрики змогли дістатися високовольтної лінії та відновити її роботу.
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Нагадаємо, раніше електрику частково повернули до найбільш зруйнованого з міст Харківської області – Ізюма. Без світла досі залишається Боровська громада, там поки що навіть не дають прогнозів про терміни відновлення електропостачання.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, сінєгубов, хова, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА".