У Вовчанськ та найближчі села повернули електрику – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання відновили для 7700 абонентів у Вовчанській громаді на Харківщині.

“Електрики області частково повернули електропостачання у м. Вовчанськ, смт Білий Колодязь та села Вовчанської громади Чугуївського району. Наразі електрика вже є в оселях 7700 споживачів громади”, – зазначив Синєгубов.

Він окремо подякував вибухотехнікам, які розмінували величезну територію, завдяки чому електрики змогли дістатися високовольтної лінії та відновити її роботу.

Нагадаємо, раніше електрику частково повернули до найбільш зруйнованого з міст Харківської області – Ізюма. Без світла досі залишається Боровська громада, там поки що навіть не дають прогнозів про терміни відновлення електропостачання.