На Харьковщине к зиме готовят более 400 пунктов обогрева — Синегубов
Этой зимой в Харьковской области в случае необходимости будут принимать людей более 400 пунктов обогрева.
Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.
«Готовим пункты обогрева. По всем абсолютно громадам. Их будет по области более 400. Будем их применять как уже крайнюю меру», — отметил глава ОВА.
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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках, а также показал, как выглядит пункт в одной из школ.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой зимой в Харьковской области в случае необходимости будут принимать людей более 400 пунктов обогрева.".