На Харьковщине к зиме готовят более 400 пунктов обогрева — Синегубов

Этой зимой в Харьковской области в случае необходимости будут принимать людей более 400 пунктов обогрева.

Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

«Готовим пункты обогрева. По всем абсолютно громадам. Их будет по области более 400. Будем их применять как уже крайнюю меру», — отметил глава ОВА.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках, а также показал, как выглядит пункт в одной из школ.