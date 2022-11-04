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На Харьковщине к зиме готовят более 400 пунктов обогрева — Синегубов

Общество 21:46   04.11.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине к зиме готовят более 400 пунктов обогрева — Синегубов

Этой зимой в Харьковской области в случае необходимости будут принимать людей более 400 пунктов обогрева.

Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

«Готовим пункты обогрева. По всем абсолютно громадам. Их будет по области более 400. Будем их применять как уже крайнюю меру», — отметил глава ОВА.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пункты обогрева развернут в школах, метро, на безопасных остановках и в палатках, а также показал, как выглядит пункт в одной из школ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой зимой в Харьковской области в случае необходимости будут принимать людей более 400 пунктов обогрева.".