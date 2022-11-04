Live
  • П’ятниця 04.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов

Суспільство 21:46   04.11.2022
Олена Нагорна
На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов

Цієї зими в Харківській області у разі потреби прийматимуть людей понад 400 пунктів обігріву.

Про це в етері національного марафону розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

“Готуємо пункти обігріву. По всіх абсолютно громадах. Їх буде по області більше 400. Будемо їх застосовувати як вже крайній захід”, – зазначив голова ОВА.

Читайте також:  У Харківській області з опаленням майже 40% будинків. Ситуація у містах

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, ​​на безпечних зупинках та наметах, а також показав, як виглядає пункт в одній зі шкіл.

Читайте також: Пункти обігріву та генератори. Терехов має план, якщо Харків буде без світла

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:33
Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів
20:50
У Харківській області з опаленням – майже 40% будинків. Ситуація в містах
20:13
Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах
19:40
Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ
19:24
Харківського бізнесмена Олександра Ярославського заарештовано в РФ. Заочно

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 21:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї зими в Харківській області у разі потреби прийматимуть людей понад 400 пунктів обігріву.".