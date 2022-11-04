На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов
Цієї зими в Харківській області у разі потреби прийматимуть людей понад 400 пунктів обігріву.
Про це в етері національного марафону розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
“Готуємо пункти обігріву. По всіх абсолютно громадах. Їх буде по області більше 400. Будемо їх застосовувати як вже крайній захід”, – зазначив голова ОВА.
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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, на безпечних зупинках та наметах, а також показав, як виглядає пункт в одній зі шкіл.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 21:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї зими в Харківській області у разі потреби прийматимуть людей понад 400 пунктів обігріву.".