На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов

Цієї зими в Харківській області у разі потреби прийматимуть людей понад 400 пунктів обігріву.

Про це в етері національного марафону розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

“Готуємо пункти обігріву. По всіх абсолютно громадах. Їх буде по області більше 400. Будемо їх застосовувати як вже крайній захід”, – зазначив голова ОВА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що пункти обігріву розгорнуть у школах, метро, ​​на безпечних зупинках та наметах, а також показав, як виглядає пункт в одній зі шкіл.