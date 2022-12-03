Бюджет Харьковщины-2023: депутаты еще раз соберутся на сессию до конца года
depositphotos.com
До конца текущего года должна состояться еще одна сессия Харьковского областного совета, чтобы депутаты имели возможность принять бюджет региона на 2023-й.
Об этом написала в Facebook председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
«На следующей неделе подпишу распоряжение о проведении до конца года еще одного заседания сессии. Нужно утвердить бюджет, который, надеюсь, будет сбалансирован и учитывать все необходимые расходы, важные для нашего региона в военное время. Знаю, что областная военная администрация уже начала подготовку», — отметила она.
Читайте также: Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии
Напомним, что бюджет города Харькова на 2023 год был принят еще 17 ноября. Доходы городской казны запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бюджет Харьковщины-2023: депутаты еще раз соберутся на сессию до конца года»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца текущего года должна состояться еще одна сессия Харьковского областного совета, чтобы депутаты имели возможность принять бюджет региона на 2023-й.".