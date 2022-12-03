Бюджет Харьковщины-2023: депутаты еще раз соберутся на сессию до конца года

До конца текущего года должна состояться еще одна сессия Харьковского областного совета, чтобы депутаты имели возможность принять бюджет региона на 2023-й.

Об этом написала в Facebook председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«На следующей неделе подпишу распоряжение о проведении до конца года еще одного заседания сессии. Нужно утвердить бюджет, который, надеюсь, будет сбалансирован и учитывать все необходимые расходы, важные для нашего региона в военное время. Знаю, что областная военная администрация уже начала подготовку», — отметила она.

Напомним, что бюджет города Харькова на 2023 год был принят еще 17 ноября. Доходы городской казны запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов.