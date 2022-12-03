Бюджет Харківщини-2023: депутати ще раз зберуться на сесію до кінця року

До кінця поточного року має відбутися ще одна сесія Харківської обласної ради, щоб депутати мали змогу ухвалити бюджет регіону на 2023-й.

Про це написала у Facebook голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Наступного тижня підпишу розпорядження про проведення до кінця року ще одного засідання сесії. Потрібно затвердити бюджет, який, маю надію, буде збалансований і враховувати усі необхідні витрати, важливі для нашого регіону у військовий час. Знаю, що обласна військова адміністрація вже почала підготовку” , – зазначила вона.

Нагадаємо, що бюджет міста Харкова на 2023 рік було ухвалено ще 17 листопада. Доходи міської скарбнички запланували у розмірі 16,1 мільярда гривень, а видатки – 14,5 мільярдів.