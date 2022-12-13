«Успехи на этом направлении есть», — ХОВА о деоккупации двух сел на Купянщине
На Купянском направлении в Харьковской области сейчас ведутся активные боевые действия, и ВСУ имеют определенные успехи.
Об этом в эфире национального телемарафона заявила пресс-секретарь председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал, отвечая на вопрос ведущей, действительно ли деоккупированы села Кисловка и Котляровка Купянского района, так как накануне спецподразделение Kraken опубликовало видео освобождения населенных пунктов.
«Однозначно, успехи на этом направлении есть. И на этом направлении очень активные боевые действия у нас сейчас происходят. Могу сказать, что Кисловка очень хорошее украинское село, которое обязательно должно быть под украинскими флагами. С железной дорогой, которая обязательно будет украинской. И только под украинскими флагами», — подчеркнула Шаповал.
О том, что оккупантов выбили из Кисловки и Котляровки, Kraken ранее писал еще 14 октября.
9 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что под временной оккупацией в Купянском районе остаются почти 30 населенных пунктов.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 17:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в Харьковской области сейчас ведутся активные боевые действия, и ВСУ имеют определенные успехи.".