“Успіхи на цьому напрямку є”, – ХОВА про деокупацію двох сіл на Куп’янщині

На Куп’янському напрямку в Харківській області наразі ведуться активні бойові дії, і ЗСУ мають певні успіхи.

Про це в етері національного телемарафону заявила речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал, відповідаючи на запитання ведучої, чи справді деоккуповані села Кислівка та Котлярівка Куп’янського району, оскільки напередодні спецпідрозділ Kraken опублікував відео звільнення населених пунктів.

“Однозначно, успіхи на цьому напрямку є. І на цьому напрямку дуже активні бойові дії у нас зараз відбуваються. Можу сказати, що Кислівка дуже хороше українське село, яке обов’язково має бути під українськими прапорами. Із залізницею, яка обов’язково буде українською. І лише під українськими стягами”, – наголосила Шаповал.

Про те, що окупантів вибили з Кислівки та Котлярівки, Kraken вже раніше писав ще 14 жовтня.

9 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під тимчасовою окупацією в Куп’янському районі залишаються майже 30 населених пунктів.