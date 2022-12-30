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Работа транспорта в Харькове 31 декабря и 1 января. Подробности

Общество 18:36   30.12.2022
Елена Нагорная
Работа транспорта в Харькове 31 декабря и 1 января. Подробности Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском городском совете сообщили, что в график работы общественного транспорта на 31 декабря и 1 января внесли изменения.

Так, 31 декабря трамваи, автобусы и троллейбусы будут курсировать до 21:30, а 1 января наземный общественный транспорт выйдет на маршруты в 5:30.

Как сообщалось, 31 декабря метро будет работать как обычно, также до 21:30. После указанного времени станция «Университет» будет закрыта для обслуживания, при этом подземка будет открыта ночью в случае воздушной тревоги, сообщил МГ «Объектив» советник городского головы, спикер метрополитена Вячеслав Хитрин. 1 января поезда будут перевозить пассажиров с 5:30 до 21:30.

Во время проведения праздничных концертов электропоезда будут курсировать по Салтовской линии без остановки на станции «Университет».

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Напомним, что концерт 31 декабря продлится на станции «Университет» с 18:00 до 20:30, а комендантский час как всегда начнется в 23:00. То есть, встретить 2023 год в подземке не удастся.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 18:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском совете сообщили, что в график работы общественного транспорта на 31 декабря и 1 января внесли изменения.".