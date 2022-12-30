Робота транспорту в Харкові 31 грудня та 1 січня. Подробиці

У Харківській міській раді повідомили, що у графік роботи громадського транспорту на 31 грудня та 1 січня внесли зміни.

Так, 31 грудня трамваї, автобуси та тролейбуси курсуватимуть до 21:30, а 1 січня наземний громадський транспорт вийде на маршрути о 5:30.

Як повідомлялося, 31 грудня метро працюватиме як завжди, також до 21:30. Після зазначеного часу станцію “Університет” буде закрито для обслуговування, при цьому підземка буде відкрита вночі у випадку повітряної тривоги, повідомив МГ “Об’єктив” радник міського голови, речник метрополітену В’ячеслав Хитрін. 1 січня поїзди перевозитимуть пасажирів із 5:30 до 21:30.

Під час проведення святкових концертів електропоїзди курсуватимуть Салтівською лінією без зупинки на станції “Університет”.

Нагадаємо, що концерт 31 грудня триватиме на станції “Університет” з 18:00 до 20:30, а комендантська година як завжди розпочнеться о 23:00. Тобто, зустріти 2023 рік у підземці не вдасться.