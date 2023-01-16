Лимиты и аварийные отключения — в Укрэнерго сообщили о ситуации в энергетике

Пресс-служба НЭК «Укрэнерго» предупредила, что дефицит в энергосистеме страны существенно вырос после массированного обстрела 14 января.

Из-за этого энергетикам пришлось «урезать» лимиты для регионов. В результате — уже с девяти утра начались аварийные отключения света.

«По состоянию на 11:00 продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января. Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки, из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины, а также возможны аварийные отключения в других регионах», – предупредили энергетики.

Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.