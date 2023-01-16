Ліміти та відключення – в Укренерго повідомили про ситуацію в енергетиці

Пресслужба НЕК “Укренерго” попередила, що дефіцит в енергосистемі країни суттєво зріс після масового обстрілу 14 січня.

Через це енергетикам довелося “урізати” ліміти для регіонів. У результаті – вже з дев’ятої ранку почалися аварійні відключення світла.

“Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня. Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початку робочого тижня. До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах”, – попередили енергетики.

Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.