Ліміти та відключення – в Укренерго повідомили про ситуацію в енергетиці
Пресслужба НЕК “Укренерго” попередила, що дефіцит в енергосистемі країни суттєво зріс після масового обстрілу 14 січня.
Через це енергетикам довелося “урізати” ліміти для регіонів. У результаті – вже з дев’ятої ранку почалися аварійні відключення світла.
“Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня. Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початку робочого тижня. До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах”, – попередили енергетики.
Читайте також: У дев’яти областях України – аварійні відключення світла – Укренерго
Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ліміти та відключення – в Укренерго повідомили про ситуацію в енергетиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 11:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба НЕК “Укренерго” попередила, що дефіцит в енергосистемі країни суттєво зріс після масового обстрілу 14 січня".