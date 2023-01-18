Live
  • Среда 18.01.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

В громаде на Харьковщине не будет света почти весь день

Общество 09:15   18.01.2023
Оксана Горун
В громаде на Харьковщине не будет света почти весь день

О плановом отключении света для проведения ремонтных работ сообщило руководство Балаклейской громады.

«Сегодня, 18 января, с 10:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение сел Петровское, Завгороднее, Чеполь, Гусаровка и Новая Гусаровка Балаклейского общества в связи с ремонтными работами на высоковольтной линии электропередач», — предупредили в соцсетях Балаклейского горсовета.

Ранее пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила о том, что отключения света на Харьковщине сегодня, 18 января, могут быть более продолжительными, чем предусматривают графики. Энергетики объясняют это необходимостью провести восстановительные работы после вражеских обстрелов.

  • Читайте также: Лимиты и аварийные отключения — в Укрэнерго сообщили о ситуации в энергетике

    • Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:26
    Громада на Харьковщине минимум на сутки осталась без света из-за обстрела
    18:04
    Электричество вернули 90% жителей деоккупированной Харьковщины — Синегубов
    10:55
    В шести областях Украины — аварийные отключения света — Укрэнерго
    11:28
    Лимиты и аварийные отключения — в Укрэнерго сообщили о ситуации в энергетике
    11:48
    В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине не будет света почти весь день»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении света для проведения ремонтных работ сообщило руководство Балаклейской громады".