В громаде на Харьковщине не будет света почти весь день
О плановом отключении света для проведения ремонтных работ сообщило руководство Балаклейской громады.
«Сегодня, 18 января, с 10:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение сел Петровское, Завгороднее, Чеполь, Гусаровка и Новая Гусаровка Балаклейского общества в связи с ремонтными работами на высоковольтной линии электропередач», — предупредили в соцсетях Балаклейского горсовета.
Ранее пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила о том, что отключения света на Харьковщине сегодня, 18 января, могут быть более продолжительными, чем предусматривают графики. Энергетики объясняют это необходимостью провести восстановительные работы после вражеских обстрелов.
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Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении света для проведения ремонтных работ сообщило руководство Балаклейской громады".