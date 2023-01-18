В громаде на Харьковщине не будет света почти весь день

О плановом отключении света для проведения ремонтных работ сообщило руководство Балаклейской громады.

«Сегодня, 18 января, с 10:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение сел Петровское, Завгороднее, Чеполь, Гусаровка и Новая Гусаровка Балаклейского общества в связи с ремонтными работами на высоковольтной линии электропередач», — предупредили в соцсетях Балаклейского горсовета.

Ранее пресс-служба «Харьковоблэнерго» сообщила о том, что отключения света на Харьковщине сегодня, 18 января, могут быть более продолжительными, чем предусматривают графики. Энергетики объясняют это необходимостью провести восстановительные работы после вражеских обстрелов.

Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.