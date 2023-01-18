У громаді на Харківщині не буде світла майже весь день
Про планове відключення світла для проведення ремонтних робіт повідомило керівництво Балаклійської громади.
“Сьогодні, 18 січня, з 10:00 до 17:00 буде припинено електропостачання сіл Петрівське, Завгороднє, Чепіль, Гусарівка та Нова Гусарівка Балаклійського товариства у зв’язку з ремонтними роботами на високовольтній лінії електропередач”, – попередили в соцмережах Балаклійської міськради.
Раніше пресслужба “Харківобленерго” повідомила про те, що відключення світла на Харківщині сьогодні, 18 січня, можуть бути тривалішими, ніж передбачають графіки. Енергетики пояснюють це необхідністю провести відновлювальні роботи після ворожих обстрілів.
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Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про планове відключення світла для проведення ремонтних робіт повідомило керівництво Балаклійської громади".