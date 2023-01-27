Харьковчанин заявлял, что РФ разбомбила завод, где создавали атомную бомбу
В Харькове будут судить фаната «русского мира», который дошел до того, что в соцсетях публиковал сообщения о «героически пресеченных российскими освободителями» попытках создать в Украине грязную бомбу.
57-летний житель Харькова под российскими обстрелами продолжал сочинять миры об «укронацистах», США и НАТО.
«Харьковчанин систематически распространял в запрещенной в Украине социальной сети сообщения в поддержку российской армии и руководителя страны-агрессора, — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Одно из сообщений, распространенных обвиняемым, содержало следующую пропагандистскую информацию: «ВС РФ разбомбили весь черниговский промзавод, где велись разработки урана по созданию грязной бомбы. Иными словами, укронацисты при поддержке США и НАТО планировали создать атомную бомбу. Цели все уничтожены».
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Теперь харьковчанина обвиняют в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывах к поддержке решений государства-агрессора. Дело будет рассматривать Червонозаводский райсуд Харькова.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить фаната «русского мира», который дошел до того, что в соцсетях публиковал сообщения о «героически пресеченных российскими освободителями» попытках создать в Украине грязную бомбу".