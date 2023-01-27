Харків’янин заявляв, що РФ розбомбила завод, де створювали атомну бомбу

У Харкові судитимуть фаната “русского мира”, який дійшов до того, що в соцмережах публікував повідомлення про “героїчно припинені російськими “освободителями” спроби створити в Україні брудну бомбу.

57-річний житель Харкова під російськими обстрілами продовжував складати міфи про “укронацистів”, США та НАТО.

“Харків’янин систематично поширював у забороненій в Україні соціальній мережі повідомлення на підтримку російської армії та очільника країни-агресора, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Один з дописів, поширених обвинуваченим, містив наступну пропагандистську інформацію: “ВС РФ разбомбили весь черниговский промзавод, где велись разработки урана по созданию грязной бомбы. Иными словами, укронацисты при поддержке США и НАТО планировали создать атомную бомбу. Цели все уничтожены“.

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Наразі харків’янина звинувачують у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликах до підтримки рішень держави-агресора. Справу розглядатиме Червонозаводський райсуд Харкова.