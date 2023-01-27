Троих «оперуполномоченных» из Изюма отправили под стражу
Прокуратура сообщила о разоблачении очередных коллаборантов — на сей раз, возомнивших себя полицейскими Изюма.
«Трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган — «Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области». Коллаборанты заняли одноименную должность и стали так называемыми «оперуполномоченными уголовного розыска», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Новоявленные «опера» принимали заявления от местных жителей, брали свидетельские показания, составляли протоколы осмотров мест событий. Сейчас все трое — под стражей.
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Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и будут судить.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 12:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о разоблачении очередных коллаборантов — на сей раз, возомнивших себя полицейскими Изюма".