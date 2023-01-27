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Троих «оперуполномоченных» из Изюма отправили под стражу

Общество 12:21   27.01.2023
Оксана Горун
Троих «оперуполномоченных» из Изюма отправили под стражу

Прокуратура сообщила о разоблачении очередных коллаборантов — на сей раз, возомнивших себя полицейскими Изюма.

«Трое мужчин добровольно пошли работать в незаконный правоохранительный орган — «Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области». Коллаборанты заняли одноименную должность и стали так называемыми «оперуполномоченными уголовного розыска», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Новоявленные «опера» принимали заявления от местных жителей,  брали свидетельские показания, составляли протоколы осмотров мест событий. Сейчас все трое — под стражей.

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Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и будут судить.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 12:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о разоблачении очередных коллаборантов — на сей раз, возомнивших себя полицейскими Изюма".