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Трьох “оперуповноважених” із Ізюма відправили під варту

Суспільство 12:21   27.01.2023
Оксана Горун
Трьох “оперуповноважених” із Ізюма відправили під варту

Прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів – цього разу тих, які вирішили, що вони “поліцейські” Ізюма.

“Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу – “Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области”. Колаборанти обійняли однойменну посаду і стали так званими “оперуповноваженими карного розшуку”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Новоявлені “опера” приймали заяви від місцевих жителів, брали свідчення, складали протоколи оглядів місць подій. Зараз усі троє – під вартою.

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Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності та судитимуть.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 12:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів – цього разу тих, які вирішили, що вони “поліцейські” Ізюма".