Трьох “оперуповноважених” із Ізюма відправили під варту

Прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів – цього разу тих, які вирішили, що вони “поліцейські” Ізюма.

“Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу – “Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области”. Колаборанти обійняли однойменну посаду і стали так званими “оперуповноваженими карного розшуку”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Новоявлені “опера” приймали заяви від місцевих жителів, брали свідчення, складали протоколи оглядів місць подій. Зараз усі троє – під вартою.

Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності та судитимуть.