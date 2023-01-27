Трьох “оперуповноважених” із Ізюма відправили під варту
Прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів – цього разу тих, які вирішили, що вони “поліцейські” Ізюма.
“Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу – “Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области”. Колаборанти обійняли однойменну посаду і стали так званими “оперуповноваженими карного розшуку”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Новоявлені “опера” приймали заяви від місцевих жителів, брали свідчення, складали протоколи оглядів місць подій. Зараз усі троє – під вартою.
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Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності та судитимуть.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 12:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів – цього разу тих, які вирішили, що вони “поліцейські” Ізюма".