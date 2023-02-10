В харьковском метро увеличили интервалы движения

Увеличение интервалов между поездами в метро объяснили техническими причинами.

«По техническим причинам были временно увеличены интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Ранее в Харьковоблэнерго проинформировали, что в связи с ракетной атакой по Украине проводят упредительные отключения электроэнергии. А начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове после ночной ракетной атаки до сих пор обесточена часть города.