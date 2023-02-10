В харьковском метро увеличили интервалы движения
Увеличение интервалов между поездами в метро объяснили техническими причинами.
«По техническим причинам были временно увеличены интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
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Ранее в Харьковоблэнерго проинформировали, что в связи с ракетной атакой по Украине проводят упредительные отключения электроэнергии. А начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове после ночной ракетной атаки до сих пор обесточена часть города.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличение интервалов между поездами в метро объяснили техническими причинами".