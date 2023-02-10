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У харківському метро збільшили інтервали руху

Суспільство 09:28   10.02.2023
Оксана Горун
У харківському метро збільшили інтервали руху

Збільшення інтервалів між поїздами в метро пояснили технічними причинами.

Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, та перепрошуємо за тимчасові незручності!повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

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Раніше Харківобленерго поінформували, що у зв’язку з ракетною атакою по Україні проводять попереджувальні відключення електроенергії. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові після нічної ракетної атаки досі знеструмлена частина міста.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збільшення інтервалів між поїздами в метро пояснили технічними причинами".