У харківському метро збільшили інтервали руху
Збільшення інтервалів між поїздами в метро пояснили технічними причинами.
“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, та перепрошуємо за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
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Раніше Харківобленерго поінформували, що у зв’язку з ракетною атакою по Україні проводять попереджувальні відключення електроенергії. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові після нічної ракетної атаки досі знеструмлена частина міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збільшення інтервалів між поїздами в метро пояснили технічними причинами".