У харківському метро збільшили інтервали руху

Збільшення інтервалів між поїздами в метро пояснили технічними причинами.

“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово було збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, та перепрошуємо за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Раніше Харківобленерго поінформували, що у зв’язку з ракетною атакою по Україні проводять попереджувальні відключення електроенергії. А начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові після нічної ракетної атаки досі знеструмлена частина міста.