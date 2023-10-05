Обыски, экспертизы и пропавшие без вести: данные полиции об ударе по Купянщине

По состоянию на вечер 5 октября правоохранители идентифицировали 37 тел погибших в селе Гроза Купянского района в результате вражеского ракетного удара, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Поисковые работы завершены. От удара Искандером погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, шесть пострадавших находятся в больнице», — информирует пресс-служба.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, есть очень изуродованные тела и для их идентификации необходимо проводить ДНК-экспертизы.

«В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые — обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организуем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз», — призвал Тимошко.

«Специалисты взрывотехнической службы установили, что в кафе попали ракетой «Искандер-М», здание разрушено до основания», — также отметили в пресс-службе.

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что следователи и оперативники искали наводчиков и проводили обыски.

По факту ракетного удара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. В результате удара на месте погибли 50 человек, среди которых шестилетний ребенок. Один раненый скончался в больнице, и еще шестеро пострадавших находятся в медучреждениях области. В 19:50 поисково-спасательные работы были завершены. На Харьковщине объявлен трехдневный траур — с 6 по 8 октября.