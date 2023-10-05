Обшуки, експертизи та зниклі безвісти: дані поліції про удар РФ по Куп’янщині

Станом на вечір 5 жовтня правоохоронці ідентифікували 37 тіл загиблих у селі Гроза Куп’янського району внаслідок ворожого ракетного удару, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Пошукові роботи завершені. Від удару Іскандером загинула 51 людина, зокрема 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, шість постраждалих знаходяться в лікарні”, – інформує пресслужба.

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла і для їхньої ідентифікації треба проводити ДНК-експертизи.

“У разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі – звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз”, – закликав Тимошко.

“Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що в кафе поцілили ракетою “Іскандер-М”, будівля зруйнована вщент”, – також зазначили в пресслужбі.

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що слідчі та оперативники шукали навідників та проводили обшуки.

За фактом ракетного удару відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. Внаслідок удару на місці загинули 50 людей, серед яких шестирічна дитина. Один поранений помер у лікарні, і ще шестеро постраждалих перебувають у медзакладах області. О 19:50 пошуково-рятувальні роботи було завершено. На Харківщині оголошено триденну жалобу – з 6 по 8 жовтня.