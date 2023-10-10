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Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции

Общество 23:10   10.10.2023
Елена Нагорная
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители проверили почти всех жителей села Гроза Купянского района на предмет причастности к российскому ракетному удару по населенному пункту 5 октября. Подозреваемого в настоящее время нет, но расследование продолжается, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«На момент трагедии в этом селе проживало около 330 человек. Учитывая то количество жертв, которые одновременно погибли в одном месте. А это самая большая, самая массовая трагедия, в результате которой от одной ракеты погибло такое количество людей в Харьковской области. И эти все люди были из небольшого села Гроза. Поверьте, мы проверили почти всех», — подчеркнул Болвинов.

Он уточнил, что только работники полиции проверили более 50 местных жителей. Кроме этого, в Грозе работали сотрудники СБУ. Пока подозреваемого нет.

«Мы работаем дальше. Дали поручение оперативным подразделениям. И в первый день мы провели неотложные обыски. Но подтвердить информацию, что кто-то конкретно навел эту ракету на это место — сейчас не могу официально. Работа еще продолжается», — отметил главный следователь Харьковщины.

Информацию о направлении вражеской ракеты Болвинов также пообещал предоставить позже, после отчета экспертов.

«На месте трагедии следователи и криминалисты изъяли остатки ракеты «Искандер-М». Мы склоняемся к версии, что российские военные цинично совершили военное преступление и убили такое большое количество гражданских жителей села Гроза. Ни одного военного там не было. Все погибшие и раненые — гражданские», — подчеркнул начальник следственного управления.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. 10 октября областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 53 человека.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 23:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители проверили почти всех жителей села Гроза Купянского района на предмет причастности к российскому ракетному удару по населенному пункту 5 октября. Подозреваемого в настоящее время нет, но расследование продолжается, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".