Чи відомо щось про навідника удару по селу Гроза на Харківщині: дані поліції

Правоохоронці перевірили майже всіх жителів села Гроза Куп’янського району щодо причетності до російського ракетного удару по населеному пункту 5 жовтня. Підозрюваного наразі немає, але розслідування триває, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«На момент трагедії в цьому селі проживало близько 330 людей. Враховуючи ту кількість жертв, які одночасно загинули в одному місці. А це найбільша, наймасовіша трагедія, в результаті якої від однієї ракети загинула така кількість людей в Харківській області. І ці всі люди були з невеличкого села Гроза. Повірте, ми перевірили майже всіх», – підкреслив Болвінов.

Він уточнив, що лише працівники поліції перевірили понад 50 жителів села. Окрім цього, на місці працювала СБУ. Станом на зараз підозрюваного немає.

«Ми працюємо далі. Надали доручення оперативним підрозділам. І в перший день ми провели невідкладні обшуки. Але підтвердити інформацію, що хтось конкретно навів цю ракету на це місце – зараз не можу офіційно. Робота ще триває», – зазначив головний слідчий Харківщини.

Інформацію щодо напрямку ракети Болвінов пообіцяв надати пізніше, після звіту експертів.

«На місці трагедії слідчі й криміналісти вилучили залишки ракети “Іскандер-М”. Ми схиляємося до версії, що російські військові цинічно вчинили воєнний злочин і вбили таку велику кількість цивільних мешканців села Гроза. Жодного військового там не було. Всі загиблі й поранені – цивільні», – наголосив начальник слідчого управління.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. 10 жовтня обласна прокуратура повідомила, що в результаті удару загинули 53 особи.