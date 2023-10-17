Удар по селу Гроза на Харьковщине: тела 52 погибших уже выдали близким (видео)

По состоянию на вечер 17 октября близкие и знакомые забрали тела и фрагменты тел 52 погибших в результате удара ракетой «Искандер» по селу Гроза Купянского района 5 октября, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сегодня следователи работают в морге, где происходит выдача тел и фрагментов тел погибших, которые на первом этапе расследования не были установлены, не были идентифицированы. В настоящее время они идентифицированы, и мы можем передать их родственникам для того, чтобы они смогли провести своих близких в последний путь», — рассказал заместитель начальника отдела следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Александр Кобылев.

Он напомнил, что следователи ранее завершили идентификацию погибших, 19 человек установили с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Количество жертв не изменилось — россияне убили 59 гражданских. Еще пятеро раненых остаются в больнице в стабильном состоянии.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов ранее назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.